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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Reizgasattacke

Kabel EinsStaffel 3Folge 11vom 06.11.2019
Reizgasattacke

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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Folge 11: Reizgasattacke

24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die Rückkehr der Kult-Cops: Die Zwei vom Polizeirevier sind wieder in der Bochumer Innenstadt auf Streife und lösen jeden Einsatz mit Herz und Humor. Rechte: kabel eins

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