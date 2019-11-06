Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier
Folge 16: Die tote Ente
24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Toto und Harry sind unterwegs. Da geht es Ladendieben an den Kragen, sturztrunkenen Autofahrern an den Führerschein und den Zuschauern ans Herz. Heute geht es um eine tote Ente. Wer hat das Tier kaltblütig umgebracht? Toto und Harry ermitteln! Rechte: kabel eins
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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: kabel eins