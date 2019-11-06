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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Viel los im Revier

Kabel EinsStaffel 3Folge 13vom 06.11.2019
Viel los im Revier

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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Folge 13: Viel los im Revier

24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Toto und Harry sind wieder unterwegs. Da geht es Ladendieben an den Kragen, sturztrunkenen Autofahrern an den Führerschein und den Zuschauern ans Herz. Denn das Team von der Hauptwache Bochum löst auch alltägliche Einsätze mit Herz und Einfühlungsvermögen - besonders wenn jemand Hilfe benötigt. Rechte: kabel eins

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