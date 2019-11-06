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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Das Loch im Auto

Kabel EinsStaffel 3Folge 18vom 06.11.2019
Das Loch im Auto

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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Folge 18: Das Loch im Auto

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Toto und Harry sind wieder unterwegs. Da geht es Ladendieben an den Kragen, sturztrunkenen Autofahrern an den Führerschein und den Zuschauern ans Herz. Heute werden Toto und Harry zu einem Mann gerufen, der ein großes Loch in seinem schicken Auto entdeckt hat. Rechte: kabel eins

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