ProSiebenStaffel 2Folge 2vom 28.10.2025
Folge 2: Asterix und Obelix - Jahre später

20 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 12

Comedy-Star Christian Tramitz lädt in der zweiten Staffel von "TRAMITZ and friends" wieder jede Woche zum Mega-Meeting der Star-Elite ein. Heute: Hannah Herzsprung verdreht Christian Tramitz mit einem Eis am Stiel den Kopf; Götz Otto begleitet Tramitz als Soldat durch dick und dünn; und Christoph Maria Herbst spielt einen renitenten Lehrer ...

ProSieben
