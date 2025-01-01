Zum Inhalt springenBarrierefrei
TRAMITZ and friends
Staffel 2, Folge 14
23 Min.

Das Beste aus der erstklassigen Sketch-Comedy von und mit Christian Tramitz. Für seine Sketche lud er über 40 befreundete Gäste aus Schauspiel und Comedy vor die Kamera: von Götz Otto bis Til Schweiger, von Stefan Jürgens bis Rick Kavanian, von Wolke Hegenbarth bis Hannah Herzsprung und Christoph Maria Herbst - ein Mega-Meeting der Star-Elite.

