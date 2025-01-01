Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
TRAMITZ and friends

Der "spaßige" Chirurg

ProSiebenStaffel 2Folge 5
Der "spaßige" Chirurg

Der "spaßige" ChirurgJetzt kostenlos streamen

TRAMITZ and friends

Folge 5: Der "spaßige" Chirurg

21 Min.Ab 12

Humor hat im Operationssaal nichts verloren, muss Christoph Maria Herbst als "spaßiger" Chirurg erfahren. Familienprobleme: Christian Tramitz, Anja Kling und Hannah Herzsprung suchen verzweifelt nach Möglichkeiten, ihre Spendengelder an den Mann zu bringen. Außerdem u. a. mit dabei: Stefan Jürgens und Julia Stinshoff ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

TRAMITZ and friends
ProSieben
TRAMITZ and friends

TRAMITZ and friends

Alle 3 Staffeln und Folgen