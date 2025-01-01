TRAMITZ and friends
Folge 5: Der "spaßige" Chirurg
21 Min.Ab 12
Humor hat im Operationssaal nichts verloren, muss Christoph Maria Herbst als "spaßiger" Chirurg erfahren. Familienprobleme: Christian Tramitz, Anja Kling und Hannah Herzsprung suchen verzweifelt nach Möglichkeiten, ihre Spendengelder an den Mann zu bringen. Außerdem u. a. mit dabei: Stefan Jürgens und Julia Stinshoff ...
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben
