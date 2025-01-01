TRAMITZ and friends
Folge 1: Hansi & Hansi
20 Min.Ab 12
Christian Tramitz ist wieder da! Der Comedy-Star lädt in der zweiten Staffel von "TRAMITZ and friends" wieder jede Woche zum Mega-Meeting der Star-Elite ein. Heute mit: Detlef "D!" Soost als Haushaltsroboter "Volumna 3000", Hannah Herzsprung als morbides Töchterchen, Götz Otto als ungeschickter Straßenspieler und Christoph Maria Herbst als durchgeknallter Fahrprüfer.
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben
