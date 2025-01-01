Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schlechte Nachrichten mal anders

ProSiebenStaffel 2Folge 6
Folge 6: Schlechte Nachrichten mal anders

21 Min.Ab 12

Schlechte Nachrichten unterhaltsam erzählen! Das denken sich Til Schweiger und Christian Tramitz als Polizisten, als sie Kim Fisher die traurige Nachricht vom Tod ihres Mannes überbringen. Außerdem mit dabei u. a.: Götz Otto, Wolke Hegenbarth, Carin C. Tietze und Alfred Dorfer ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

ProSieben
Alle 3 Staffeln und Folgen