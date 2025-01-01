TRAMITZ and friends
Folge 3: Der sächselnde Pate
21 Min.Ab 12
Comedy-Star Christian Tramitz lädt in der zweiten Staffel von "TRAMITZ and friends" wieder jede Woche zum Mega-Meeting der Star-Elite ein. Heute: Rick Kavanian als sächselnder Pate und Hannah Herzsprung als Biene. Außerdem mit dabei: Stefan Jürgens, Carin C. Tietze und Alfred Dorfer ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
TRAMITZ and friends
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen