TRAMITZ and friends

Der sächselnde Pate

ProSiebenStaffel 2Folge 3
Der sächselnde Pate

TRAMITZ and friends

Folge 3: Der sächselnde Pate

21 Min.Ab 12

Comedy-Star Christian Tramitz lädt in der zweiten Staffel von "TRAMITZ and friends" wieder jede Woche zum Mega-Meeting der Star-Elite ein. Heute: Rick Kavanian als sächselnder Pate und Hannah Herzsprung als Biene. Außerdem mit dabei: Stefan Jürgens, Carin C. Tietze und Alfred Dorfer ...

