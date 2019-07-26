Traumhaus am Mittelmeer
Folge vom 26.07.2019: Eine Großfamilie in Spanien
21 Min.Folge vom 26.07.2019
Ein Paar beschließt, sich einen großen Traum zu erfüllen und mit seinen fünf Kindern von Virginia ins sonnige Andalusien, Spanien, zu ziehen. Haus und Auto sind bereits verkauft, jetzt hoffen sie auf eine geräumige, kinderfreundliche Villa mit Pool und Meerblick in der bezahlbaren Kleinstadt Almuñécar am Mittelmeer. Mit einem Koffer pro Person möchte die Familie von vorne anfangen. Damit einer entspannten Zeit unter der Sonne nichts mehr im Wege steht, soll das neue Zuhause unbedingt ein Büro, eine schöne, große Küche und mindestens zwei Bäder haben. Eine nahegelegene Schule wäre das i-Tüpfelchen für die Familie.
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Genre:Haus und Garten, Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.