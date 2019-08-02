Andalusische ImmobilienträumeJetzt kostenlos streamen
Traumhaus am Mittelmeer
Folge vom 02.08.2019: Andalusische Immobilienträume
20 Min.Folge vom 02.08.2019
Im sonnigen Spanien erhoffen sich Holly, Jason und ihr Sohn Brody aus San Francisco eine entspannte Mentalität. Sie suchen nach einem Haus in der Nähe von Brodys Schule und träumen von einem eigenen Pool. Die Familie muss Kompromisse eingehen, um die passende Immobilie für ihren spanischen Lebenstraum zu finden.
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Genre:Haus und Garten, Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.