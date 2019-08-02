Traumhaus am Mittelmeer
Folge vom 02.08.2019: Ab an die Côte d'Azur
21 Min.Folge vom 02.08.2019
Eine Familie tauscht Kalifornien gegen die Cote d’Azur. Um ihren Traum vom Leben in Südfrankreich zu realisieren, wünscht sich April ein Zuhause am Meer. Ihr Mann Mike ist für die Finanzen zuständig und muss einlenken: Eine Villa an der französischen Riviera für eine fünfköpfige Familie ist ein teures Vergnügen. Sie müssen einen Kompromiss finden.
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Genre:Haus und Garten, Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.