Traumhaus am Mittelmeer
Folge vom 26.07.2019: Hauptsache Meer
21 Min.Folge vom 26.07.2019
Als sich die Gelegenheit für Ann und Chris ergibt, ihre stressige Arbeit in der Filmindustrie niederzulegen, will sich das Paar den Traum von einem relaxten Lebensstil in Spanien erfüllen. Es zieht sie an die Mittelmeerküste. Der malerische Ort La Herradura lockt mit einem milden Klima, günstigen Immobilienpreisen und offenen Einwohnern.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Haus und Garten, Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.