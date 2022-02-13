Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Traumhaus am See gesucht

Das Oma-Haus

HGTVFolge vom 13.02.2022
Das Oma-Haus

Das Oma-HausJetzt kostenlos streamen

Traumhaus am See gesucht

Folge vom 13.02.2022: Das Oma-Haus

22 Min.Folge vom 13.02.2022

Die Speedboat-Fans Krissy und Chad haben fünf Kinder und leben in Orange, Texas. Sie lernten sich als Teenager am Stausee Lake Sam Rayburn kennen und träumten seitdem davon, dort ein Ferienhaus zu besitzen. Mit ihrer jüngsten Tochter im Schlepptau machen sie sich auf die Suche nach dem perfekten Familientreffpunkt am Wasser, das unbedingt einen Partyraum und einen großen Garten haben soll. Vor allem Tochter Keely hat genaue Vorstellungen von dem Rückzugsort und stellt Maklerin Crystal auf die Probe.

Alle verfügbaren Folgen