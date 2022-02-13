Traumhaus am See gesucht
Folge vom 13.02.2022: Das Oma-Haus
22 Min.Folge vom 13.02.2022
Die Speedboat-Fans Krissy und Chad haben fünf Kinder und leben in Orange, Texas. Sie lernten sich als Teenager am Stausee Lake Sam Rayburn kennen und träumten seitdem davon, dort ein Ferienhaus zu besitzen. Mit ihrer jüngsten Tochter im Schlepptau machen sie sich auf die Suche nach dem perfekten Familientreffpunkt am Wasser, das unbedingt einen Partyraum und einen großen Garten haben soll. Vor allem Tochter Keely hat genaue Vorstellungen von dem Rückzugsort und stellt Maklerin Crystal auf die Probe.
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.