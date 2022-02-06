Traumhaus am See gesucht
Folge vom 06.02.2022: Bis ans Limit
21 Min.Folge vom 06.02.2022
Eine abenteuerlustige Familie geht aufs Ganze, um ihr Traumhaus am Badin Lake in North Carolina zu finden. Angie, Danny und ihre Kids lieben Extremsport und den können sie am besten am See ausüben. Als es ihnen ein Erbe ermöglicht, sich nach einer Ferienimmobilie umzusehen, war also sofort klar: Sie wollen an den See. Am liebsten hätten sie ein bezugsfertiges und gemütliches Häuschen mit vier Zimmern, das einen schönen Seeblick zu bieten hat. Sie besichtigen drei Häuser, die mitten in der Natur liegen und der perfekte Ausgangspunkt für Outdoor-Aktivitäten sind.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.