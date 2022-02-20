Traumhaus am See gesucht
Folge vom 20.02.2022: Ein Haus für 50 Kinder
22 Min.Folge vom 20.02.2022
Schnäppchenjagd in Louisiana: Laura und Jack hatten am idyllischen Lake Bruin eins ihrer ersten Dates. Über 15 Jahre später suchen sie ein Eigenheim am See, um dort sesshaft zu werden und eine Familie zu gründen. Auf ihrer Wunschliste stehen mindestens drei Zimmer, eine Veranda zum Garten und eine Anlegestelle für ihr neues Boot. Für ca. 350.000 Dollar keine leichte Aufgabe für Maklerin Jane, denn die Immobilien rund um den See sind teuer und die Lage gefragt. Doch mit einem offenen Paar, das bereit wäre zu renovieren und das Budget auszuweiten, ergeben sich ungeahnte Möglichkeiten.
