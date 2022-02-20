Traumhaus am See gesucht
Folge vom 20.02.2022: Turbulente Zeiten
22 Min.Folge vom 20.02.2022
Kain und Sarah haben ein aufregendes Jahr hinter sich: Nachdem sie sich verlobt, geheiratet und einen neuen Job angetreten haben, möchte das Paar aus Alabama sein Leben mit einem Haus am See nochmal upgraden. Der Logan Martin Lake, der sich genau zwischen ihren Arbeitsplätzen befindet, bietet großartige Angelmöglichkeiten und bezaubernde Häuser, mitten in den Bergen Alabamas. Sie wünschen sich viel Platz für Partys, mindestens drei Schlafzimmer, einen Garten und eine tolle Lage in Seenähe. Maklerin Barb zeigt dem Paar drei bezugsfertige Häuser. Ist auch ihr Traumhaus dabei?
