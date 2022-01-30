Das Land der dreitausend SeenJetzt kostenlos streamen
Folge vom 30.01.2022: Das Land der dreitausend Seen
22 Min.Folge vom 30.01.2022
Darci und Jim sind schon seit der Highschool ein Paar und verbringen am liebsten Zeit in der Natur. Bei ihrem ersten Besuch in der idyllischen Minocqua Area in Wisconsin haben sie sich in die Region verliebt und beschlossen, irgendwann dort sesshaft zu werden. Nun können sie sich endlich eine Immobilie leisten und machen sich auf die Suche nach ihrem Traumhaus. Da es mehrere tausend Gewässer in der Region gibt, hofft die Familie, irgendwo ein erschwingliches Haus am See für maximal 250.000 Dollar zu finden.
