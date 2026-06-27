Traumhaus am See
Folge vom 27.06.2026: Endlich zurück am See
44 Min.Folge vom 27.06.2026
Eine jahrzehntelange Freundschaft wird auf eine Probe gestellt, als eine Maklerin ihrem langjährigen Freund dabei hilft, ein Haus am Lake Hartwell zu kaufen und zu renovieren. Mit dem See verbinden beide unzählige gemeinsame Erinnerungen, weshalb er dort nun sein endgültiges Zuhause finden möchte. Gemeinsam begeben sie sich auf die Suche nach einer Immobilie mit Potenzial und viel persönlicher Bedeutung.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.