Von Vintage-Fliesen & Flohmarkt-FundenJetzt kostenlos streamen
Traumhaus am See
Folge vom 20.06.2026: Von Vintage-Fliesen & Flohmarkt-Funden
44 Min.Folge vom 20.06.2026
Ein Paar sucht am Douglas Lake in Tennessee nach einem Haus am Wasser mit Potenzial zur Ferienvermietung. Mit viel Eigenarbeit, kreativen Ideen und einem Faible für Vintage-Funde möchten sie die Immobilie Schritt für Schritt in einen persönlichen Rückzugsort verwandeln. Das Ziel: ein Ort für Familie, Freund:innen und zusätzliche Einnahmen durch Gäste.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.