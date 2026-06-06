Traumhaus am See
Folge vom 06.06.2026: Ein echtes Familien-Projekt
45 Min.Folge vom 06.06.2026
Ein Paar sucht sein erstes eigenes Zuhause näher bei der Familie und in der Nähe seiner Lieblingsseen. Angesichts steigender Immobilienpreise setzen sie auf ein Haus mit Potenzial, das sie selbst renovieren können. Ziel ist es, Schritt für Schritt ein bezahlbares Zuhause zu schaffen, das ihren Bedürfnissen entspricht.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.