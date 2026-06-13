Traumhaus mit TermitenschadenJetzt kostenlos streamen
Traumhaus am See
Folge vom 13.06.2026: Traumhaus mit Termitenschaden
45 Min.Folge vom 13.06.2026
Ein Paar aus dem Norden des Bundesstaats New York wagt den Schritt in die Region der Finger Lakes und kauft ein Haus mit Renovierungsbedarf. Gemeinsam mit ihren beiden Kindern und in der Nähe von Verwandten möchten sie den sanierungsbedürftigen Altbau in ein Zuhause verwandeln, das sie mit gemeinsamen Erinnerungen füllen können. Doch der Zustand des Hauses bringt zusätzliche Herausforderungen mit sich.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.