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Traumhaus am See

Traumhaus mit Termitenschaden

HGTVFolge vom 13.06.2026
Traumhaus mit Termitenschaden

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Traumhaus am See

Folge vom 13.06.2026: Traumhaus mit Termitenschaden

45 Min.Folge vom 13.06.2026

Ein Paar aus dem Norden des Bundesstaats New York wagt den Schritt in die Region der Finger Lakes und kauft ein Haus mit Renovierungsbedarf. Gemeinsam mit ihren beiden Kindern und in der Nähe von Verwandten möchten sie den sanierungsbedürftigen Altbau in ein Zuhause verwandeln, das sie mit gemeinsamen Erinnerungen füllen können. Doch der Zustand des Hauses bringt zusätzliche Herausforderungen mit sich.

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