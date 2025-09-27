Eine Familientradition lebt weiterJetzt kostenlos streamen
Traumhaus am Strand gesucht
Folge vom 27.09.2025: Eine Familientradition lebt weiter
Folge vom 27.09.2025
Ein Geschichtslehrer mit familiären Wurzeln in Cape Charles, Virginia, möchte gemeinsam mit seiner Frau ein Stück Vergangenheit neu beleben. Die charmante Kleinstadt am Wasser hat es ihnen angetan, und sie hoffen, ein Familienhaus zu finden, das diese besondere Tradition fortführt. Ihr Ziel: Ein Zuhause, das Geschichte, Gegenwart und Zukunft miteinander verbindet.
Genre:Reality, Haus und Garten, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.