Traumhaus am Strand gesucht
Folge vom 20.09.2025: Hauskauf mit Baby
22 Min.Folge vom 20.09.2025
Ein junges Paar hat sich während seiner Jugend in Ocean City, New Jersey, kennen und lieben gelernt – und diesen Ort nie vergessen. Nun, mit einem Baby unterwegs, möchten sie endlich ihr eigenes Ferienhaus in der Stadt kaufen, in der ihre Geschichte begann. Die Zeit drängt, denn ihr Wunsch ist es, das neue Zuhause noch vor der Geburt zu finden und einzurichten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.