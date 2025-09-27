Zum Inhalt springenBarrierefrei
Traumhaus am Strand gesucht

HGTVFolge vom 27.09.2025
21 Min.Folge vom 27.09.2025

Eine vierköpfige Familie aus Washington hat lange davon geträumt, am Meer zu leben. Nach Jahren des Mietens auf der Long Beach Peninsula wollen sie nun endlich den Schritt wagen und ein eigenes Haus am Wasser kaufen. Es soll nicht nur ein Zuhause sein, sondern auch der Ort, an dem ihr Lebenstraum Wirklichkeit wird.

