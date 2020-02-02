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Traumhaus gesucht: Hawaii

Ruhestand im Paradies

HGTVFolge vom 02.02.2020
Ruhestand im Paradies

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Traumhaus gesucht: Hawaii

Folge vom 02.02.2020: Ruhestand im Paradies

21 Min.Folge vom 02.02.2020

Jeden Tag Sonne, Strand und Meer - für Margie das Paradies schlechthin. Bloß ihrem Ehemann Jim schien Maui zu kommerziell. Doch als seine Frau ihn mit einem Urlaub auf Hawaii überraschte, verliebte er sich sofort. Jetzt ziehen sie von Kalifornien nach Maui und träumen von einem spektakulären Haus mit Blick aufs Meer und einem Pool im Garten.

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