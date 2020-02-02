Traumhaus gesucht: Hawaii
Folge vom 02.02.2020: Ruhestand im Paradies
21 Min.Folge vom 02.02.2020
Jeden Tag Sonne, Strand und Meer - für Margie das Paradies schlechthin. Bloß ihrem Ehemann Jim schien Maui zu kommerziell. Doch als seine Frau ihn mit einem Urlaub auf Hawaii überraschte, verliebte er sich sofort. Jetzt ziehen sie von Kalifornien nach Maui und träumen von einem spektakulären Haus mit Blick aufs Meer und einem Pool im Garten.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 12-14: Warner Bros. Discovery, Inc.