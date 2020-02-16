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Traumhaus gesucht: Hawaii

Stadtleben in Strandnähe

HGTVFolge vom 16.02.2020
Stadtleben in Strandnähe

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Traumhaus gesucht: Hawaii

Folge vom 16.02.2020: Stadtleben in Strandnähe

21 Min.Folge vom 16.02.2020

Nachdem ihre beiden erwachsenen Kinder glücklich in New York leben, will die alleinerziehende Mutter Sarah ihren eigenen Traum leben: Sie macht sich mit ihrer Freundin Jackie auf die Suche nach einer Mietwohnung auf Hawaii. Sarah sucht in Honolulu nach einem neuen Zuhause mit fantastischem Ausblick und Gästezimmern für ihre Kinder.

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