Traumhaus gesucht: Hawaii
Folge vom 16.02.2020: Stadtleben in Strandnähe
21 Min.Folge vom 16.02.2020
Nachdem ihre beiden erwachsenen Kinder glücklich in New York leben, will die alleinerziehende Mutter Sarah ihren eigenen Traum leben: Sie macht sich mit ihrer Freundin Jackie auf die Suche nach einer Mietwohnung auf Hawaii. Sarah sucht in Honolulu nach einem neuen Zuhause mit fantastischem Ausblick und Gästezimmern für ihre Kinder.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 12-14: Warner Bros. Discovery, Inc.