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Traumhaus gesucht: Hawaii

Die Könige von Paradise Palace

HGTVFolge vom 09.02.2020
Die Könige von Paradise Palace

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Traumhaus gesucht: Hawaii

Folge vom 09.02.2020: Die Könige von Paradise Palace

21 Min.Folge vom 09.02.2020

Ein junges Paar aus Vancouver verlässt die Heimat für das paradiesische Maui. Beide lieben die Schönheit der Insel und möchten ihre kleine Tochter in der Natur großziehen. Das neue Zuhause soll tropisches Flair haben und ein Gästezimmer für Freunde und Familie bereithalten.

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