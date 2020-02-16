Traumhaus gesucht: Hawaii
Folge vom 16.02.2020: Familienzeit auf Kauai
21 Min.Folge vom 16.02.2020
Eric und Cheryl finden auf Hawaii alles besser als in ihrer Heimat Utah und beschließen, mit ihren vier Kindern auf die Insel Kauai zu ziehen. Vor Ort suchen sie nach einem Häuschen oder einer großen Wohnung. Hauptsache, die Familie lebt bald in der Nähe des weißen Sandstrandes!
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 12-14: Warner Bros. Discovery, Inc.