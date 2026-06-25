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Traumhaus SOS - Jasmine hilft

Zimmer mit Aussicht

HGTVFolge vom 25.06.2026
Zimmer mit Aussicht

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Traumhaus SOS - Jasmine hilft

Folge vom 25.06.2026: Zimmer mit Aussicht

44 Min.Folge vom 25.06.2026

Ein Paar möchte sich nach dem Ruhestand den Traum vom perfekten Zuhause erfüllen und übernimmt ein ehrgeiziges Bauprojekt in Hanglage. Doch die aufwendigen Arbeiten geraten schnell außer Kontrolle. Jasmine hilft dabei, die problematische Immobilie in einen stilvollen Rückzugsort mit spektakulärer Aussicht zu verwandeln.

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