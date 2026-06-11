Traumhaus SOS - Jasmine hilft
Folge vom 11.06.2026: Ein Haus mit Geschichte
45 Min.Folge vom 11.06.2026
Eine TV-Produzentin steht vor ihrem bislang schwierigsten Projekt: Ihr Haus aus dem 19. Jahrhundert in Park City benötigt dringend eine umfassende Renovierung. Gemeinsam mit Jasmine Roth kämpft sie mit strengen Denkmalschutzauflagen und unerwarteten Reparaturen, um das Gebäude wieder bewohnbar zu machen.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.