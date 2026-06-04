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Traumhaus SOS - Jasmine hilft

Alles doppelt

HGTVFolge vom 04.06.2026
Alles doppelt

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Traumhaus SOS - Jasmine hilft

Folge vom 04.06.2026: Alles doppelt

44 Min.Folge vom 04.06.2026

Jasmine hilft immer noch einem Paar dabei, ihr Duplex in ein Einfamilienhaus umzubauen. Mit nur noch acht Wochen Zeit und mehreren unfertigen Bereichen, darunter Küche und Kinderzimmer, gerät das Projekt zunehmend unter Druck. Jasmine versucht, trotz knapper Zeit und begrenztem Budget alles zu einem funktionierenden Zuhause zusammenzuführen.

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