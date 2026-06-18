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Traumhaus SOS - Jasmine hilft

Familientraditionen

HGTVFolge vom 18.06.2026
Familientraditionen

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Traumhaus SOS - Jasmine hilft

Folge vom 18.06.2026: Familientraditionen

45 Min.Folge vom 18.06.2026

Ein Vater von vier Kindern steht vor der Aufgabe, ein Haus voller angefangener Projekte zu vollenden und gleichzeitig das handwerkliche Erbe seines verstorbenen Vaters fortzuführen. Doch Probleme wie undichte Stellen, beschädigte Böden und fehlerhafte Fenster erschweren den Alltag. Jasmine hilft dabei, Ordnung und Struktur in das Zuhause zu bringen.

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