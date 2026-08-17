Traumschlösser und Ritterburgen - Das SüdburgenlandJetzt kostenlos streamen
Traumschlösser und Ritterburgen
Folge 33: Traumschlösser und Ritterburgen - Das Südburgenland
44 Min.Folge vom 17.08.2026
Im Südburgenland erzählen Burgen und Schlösser Geschichten von Macht, Krieg und Wandel. Heute geht es hinter den historischen Mauern jedoch um ganz andere Dinge: Frieden, Mittelalterfeste und Oper. Alfred Ninaus und Fritz Aigner besuchen die Burgen Güssing, Schlaining und Lockenhaus sowie die Schlösser Rotenturm und Tabor. Die Doku ist damit eine Reise zu historischen Orten, die ihre Vergangenheit bewahren und zugleich neue Wege gehen. Bildquelle: ORF/RANFILM
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Traumschlösser und Ritterburgen
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