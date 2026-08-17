Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Traumschlösser und Ritterburgen

Traumschlösser und Ritterburgen - Das Südburgenland

ORF IIIStaffel 1Folge 33vom 17.08.2026
Traumschlösser und Ritterburgen - Das Südburgenland

Traumschlösser und Ritterburgen - Das SüdburgenlandJetzt kostenlos streamen

Traumschlösser und Ritterburgen

Folge 33: Traumschlösser und Ritterburgen - Das Südburgenland

44 Min.Folge vom 17.08.2026

Im Südburgenland erzählen Burgen und Schlösser Geschichten von Macht, Krieg und Wandel. Heute geht es hinter den historischen Mauern jedoch um ganz andere Dinge: Frieden, Mittelalterfeste und Oper. Alfred Ninaus und Fritz Aigner besuchen die Burgen Güssing, Schlaining und Lockenhaus sowie die Schlösser Rotenturm und Tabor. Die Doku ist damit eine Reise zu historischen Orten, die ihre Vergangenheit bewahren und zugleich neue Wege gehen. Bildquelle: ORF/RANFILM

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Traumschlösser und Ritterburgen
ORF III
Traumschlösser und Ritterburgen

Traumschlösser und Ritterburgen

Alle 1 Staffeln und Folgen