Traumschlösser und Ritterburgen - Die OststeiermarkJetzt kostenlos streamen
Traumschlösser und Ritterburgen
Folge 37: Traumschlösser und Ritterburgen - Die Oststeiermark
44 Min.Folge vom 26.08.2026
Vom Hochzeitsschloss bis zum Schauplatz zeitgenössischer Kunst: Die Burgen und Schlösser der Oststeiermark sind so vielfältig wie die Region selbst - romantisch, sperrig und farbenfroh. Ihre Mauern erzählen von bedeutenden Adelsgeschlechtern und streitbaren Zeitgenossen. Und auch die heutigen Schlossherren und -damen sind starke Charaktere. Bildquelle: ORF/Ranfilm
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Traumschlösser und Ritterburgen
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