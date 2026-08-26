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Traumschlösser und Ritterburgen

Traumschlösser und Ritterburgen - Die Oststeiermark

ORF IIIStaffel 1Folge 37vom 26.08.2026
Traumschlösser und Ritterburgen - Die Oststeiermark

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Traumschlösser und Ritterburgen

Folge 37: Traumschlösser und Ritterburgen - Die Oststeiermark

44 Min.Folge vom 26.08.2026

Vom Hochzeitsschloss bis zum Schauplatz zeitgenössischer Kunst: Die Burgen und Schlösser der Oststeiermark sind so vielfältig wie die Region selbst - romantisch, sperrig und farbenfroh. Ihre Mauern erzählen von bedeutenden Adelsgeschlechtern und streitbaren Zeitgenossen. Und auch die heutigen Schlossherren und -damen sind starke Charaktere. Bildquelle: ORF/Ranfilm

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