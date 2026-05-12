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Traumschlösser und Ritterburgen

Traumschlösser und Ritterburgen: Vom Vulkanland ins Schilcherland

ORF IIIStaffel 1Folge 27vom 12.05.2026
Traumschlösser und Ritterburgen: Vom Vulkanland ins Schilcherland

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Traumschlösser und Ritterburgen

Folge 27: Traumschlösser und Ritterburgen: Vom Vulkanland ins Schilcherland

44 Min.Folge vom 12.05.2026

Die Dokumentation "Burgen und Schlösser in Österreich" führt vom steirischen Vulkanland ins Schilcherland in der Weststeiermark. Ausgangspunkt der filmischen Reise ist die imposante Riegersburg, die wohl stärkste historische Festung des Abendlandes, die noch heute im Besitz des Fürstenhauses Liechtenstein ist und als eine der wichtigsten Touristenattraktionen der Steiermark gilt. Prinz Emanuel von und zu Liechtenstein ist in die großen Fußstapfen seiner Eltern getreten und hat gemeinsam mit seiner Ehefrau Sonja längst eigene Visionen zum Erhalt der wohl bekanntesten steirischen Burg entwickelt. Auf Schloss Kornberg führt Schlossherr Andreas Bardeau höchstpersönlich durch die opulent ausgestatteten Salons seines Schlosses. Das Adelsgeschlecht, das seit 1871 im Besitz von Schloss Kornberg ist, wurde 1911 von Kaiser Franz Joseph in den österreichischen Grafenstand erhoben. Bildquelle: ORF/RANFILM

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