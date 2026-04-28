Treffpunkt Österreich vom 28.04.2026Jetzt kostenlos streamen
Treffpunkt Österreich
Folge vom 28.04.2026: Treffpunkt Österreich vom 28.04.2026
21 Min.Folge vom 28.04.2026
Alex Kratki, Wolfgang Schiefer und Jenny Laimer-Schiefer sprechen über die folgenden Themen: Doppelbudget – Wen betreffen die Sparmaßnahmen - Urlaub in der Krise? - Der Teufel trägt Prada 2
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichten, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: ProSiebenSat.1 Puls 4 & © Season 1: ATV