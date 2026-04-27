Treffpunkt Österreich vom 29.04.2026Jetzt kostenlos streamen
Treffpunkt Österreich
Folge vom 27.04.2026: Treffpunkt Österreich vom 29.04.2026
21 Min.Folge vom 27.04.2026
Wolfgang Schiefer, Jenny Laimer-Schiefer, Alex Kratki sprechen über die folgenden Themen: Waldbrände halten Einsatzkräfte weiter auf Trab - Nonnen von Goldstein auf dem Weg nach Rom? - Olympiasieger Benjamin Karl polarisiert mit Ehe-Vorstellung
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Genre:Nachrichten, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: ProSiebenSat.1 Puls 4