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Triff deinen Feind

Triff deinen Feind - Staffel 1 Folge 1

PULS 4Staffel 1Folge 1vom 08.11.2021
Triff deinen Feind - Staffel 1 Folge 1

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Triff deinen Feind

Folge 1: Triff deinen Feind - Staffel 1 Folge 1

52 Min.Folge vom 08.11.2021Ab 6

Die 28-jährige Wienerin Precious (Sozialpädagogin in Ausbildung) trifft zum Thema „Nationalität“ auf den 51-jährigen Malermeister Dietmar aus Oberösterreich. Während Dietmar für die Hashtags #heimatliebe und #austria_first steht, spricht Precious für #black_lives_matter und #gleichberechtigung. Über den Glauben sprechen Geschichts- & Religionslehrer Armin aus Oberösterreich (41) und Alice Eric, 31 Jahre jung und Jugend- & Behindertenpfleger*in aus Wien. Alice Eric steht für #diversity und #non_binary. Ihr Gegenüber hingegen kann sich mit #gott, #kirche und #tradition identifizieren. Im dritten Gespräch des Abends geht es um die aktuelle Corona-Pandemie, die vom 54-jährigen Schamanen Hannes und dem 43-jährigen Krankenpfleger Gernot aus der Steiermark hitzig diskutiert wird. Dabei steht Hannes für #impfskeptiker und #spiritualität, Gernot hingegen für #impfbefürworter und #medizin.

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