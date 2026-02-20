Trio mit vier Fäusten
Folge 11: Ein Onkel in Amerika
46 Min.Ab 12
Nachdem Nick die Patenschaft für die beiden kambodschanischen Kinder Chin und Mai übernommen hat, korrespondiert er als "weit entfernter Daddy" mit ihnen. Weil Mai eine Herzkrankheit hat und ihr nur durch einen Spezialisten in den USA geholfen werden kann, schmuggeln sich die beiden Kinder in ein Flugzeug. An Bord sind auch ein Waffenhändler und der Sohn eines Unterweltbosses. Als die beiden Kinder Zeugen eines Mordes werden, ist ihr Leben nicht mehr viel wert.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1984 Pidax Film- und Hörspielverlag GmbH / OneGate Media GmbH