Trio mit vier Fäusten
Folge 3: Das Attentat
45 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12
Als auf eine Gruppe von hervorragenden Wissenschaftlern Attentate verübt werden, entgeht Natalie Kramer, eine Bekannte von Nick und Murray, nur knapp einem solchen Anschlag. Natalie beauftragt die Detektive mit der Untersuchung des Falles. Dabei stellt sich heraus, dass die betroffenen Wissenschaftler unfreiwillig Zeugen geworden waren, als der Killer ein Attentat vorbereitet hatte. Nun muss er die Zeugen beseitigen. Sein eigentliches Ziel aber ist ein Senator.
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Trio mit vier Fäusten
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Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: 1984 Pidax Film- und Hörspielverlag GmbH / OneGate Media GmbH