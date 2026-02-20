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Trio mit vier Fäusten

Das Attentat

OneGateStaffel 1Folge 3vom 20.02.2026
Das Attentat

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Trio mit vier Fäusten

Folge 3: Das Attentat

45 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12

Als auf eine Gruppe von hervorragenden Wissenschaftlern Attentate verübt werden, entgeht Natalie Kramer, eine Bekannte von Nick und Murray, nur knapp einem solchen Anschlag. Natalie beauftragt die Detektive mit der Untersuchung des Falles. Dabei stellt sich heraus, dass die betroffenen Wissenschaftler unfreiwillig Zeugen geworden waren, als der Killer ein Attentat vorbereitet hatte. Nun muss er die Zeugen beseitigen. Sein eigentliches Ziel aber ist ein Senator.

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