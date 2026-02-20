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Trio mit vier Fäusten

Der tote Auftraggeber

OneGateStaffel 1Folge 8
Der tote Auftraggeber

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Trio mit vier Fäusten

Folge 8: Der tote Auftraggeber

46 Min.Ab 12

Der aggressive und unsympathische Geschäftsmann Roger Ramsdale engagiert die drei von der Riptide-Detektei: Ramsdale verdächtigt seine Frau der Untreue; die Detektive sollen sie beschatten. Doch diese stellen schnell fest, dass der Fall faul ist: Mrs. Ramsdale ist die Liebenswürdigkeit und Unschuld in Person. Und es wird immer offensichtlicher, dass Ramsdale einen Mordauftrag erteilt hat. Doch zur Überraschung Ramsdales ändert der Killer Craig in letzter Minute seinen Plan.

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