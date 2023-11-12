Grenzen setzen bei aufmüpfigen TeeniesJetzt kostenlos streamen
Trouble Teenies auf 4 Pfoten - Einsatz für den Welpentrainer
Folge 1: Grenzen setzen bei aufmüpfigen Teenies
44 Min.Folge vom 12.11.2023Ab 6
Hundetrainer André Vogt kümmert sich erneut um schwer erziehbare Trouble Teenies auf vier Pfoten: Den Auftakt macht der fünf Monate alte Landseer Mix Bruno. Durch seine aufmüpfige und eigensinnige Art hat Besitzerin Nadine Zuhause im Sekundentakt zu kämpfen, denn vor ihm ist wirklich gar nichts sicher. Geklaut wird alles - vom Besen bis zur Wasserflasche. Kann André dieses Problem lösen?
Genre:Tiere, Pets, Dokumentation
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx