Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Trouble Teenies auf 4 Pfoten - Einsatz für den Welpentrainer

Warum beißt Bolle?

sixxStaffel 3Folge 3vom 19.02.2023
Warum beißt Bolle?

Warum beißt Bolle?Jetzt kostenlos streamen

Trouble Teenies auf 4 Pfoten - Einsatz für den Welpentrainer

Folge 3: Warum beißt Bolle?

45 Min.Folge vom 19.02.2023Ab 6

Der Beißer unter den Trouble Teenies: Australian Labradoodle Bolle macht seinem jungen Besitzer Fynn das Leben schwer. Sobald man im Garten mit ihm spielt, überdreht der zweijährige Bolle komplett und attackiert Fynn wo er nur kann. Die Familie fühlt sich hilflos und braucht dringend Unterstützung vom Profi. Für André ist das eine Herzensaufgabe, doch bekommt er den Trouble Teenie unter Kontrolle?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Trouble Teenies auf 4 Pfoten - Einsatz für den Welpentrainer
sixx
Trouble Teenies auf 4 Pfoten - Einsatz für den Welpentrainer

Trouble Teenies auf 4 Pfoten - Einsatz für den Welpentrainer

Alle 2 Staffeln und Folgen