Kann Luna Vertrauen fassen?

sixxStaffel 3Folge 4vom 26.02.2023
45 Min.Folge vom 26.02.2023Ab 6

Cane Corso Luna lernt André Vogt kennen: Die zweieinhalbjährige Hündin konnte in der entscheidenden Welpenphase leider keine Beziehung zu ihren Besitzern Stephi und Jan aufbauen, denn sie lebt erst seit einem Jahr in ihrem neuen Zuhause. Das führt dazu, dass sie starke Vertrauensprobleme zeigt. Wird es dem Hundetrainer gelingen, die schüchterne Hundedame aus der Reserve zu locken?

sixx
