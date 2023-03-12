Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Trouble Teenies auf 4 Pfoten - Einsatz für den Welpentrainer

Mantrailing-Training mit Meeko

sixxStaffel 3Folge 6vom 12.03.2023
Mantrailing-Training mit Meeko

Mantrailing-Training mit MeekoJetzt kostenlos streamen

Trouble Teenies auf 4 Pfoten - Einsatz für den Welpentrainer

Folge 6: Mantrailing-Training mit Meeko

45 Min.Folge vom 12.03.2023Ab 6

Staffelfinale bei den Trouble Teenies: Mini Australian Shepherd Meeko trifft auf Hundetrainer André Vogt, doch bereits das erste Kennenlernen ist für den Hund eine große Herausforderung. Grund dafür ist Meekos ausgeprägte Angst vor Menschen. André holt sich Unterstützung von Mantrailing-Expertin Hanni Armbruster und möchte mit kleinschrittigen Trainingsmethoden helfen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Trouble Teenies auf 4 Pfoten - Einsatz für den Welpentrainer
sixx
Trouble Teenies auf 4 Pfoten - Einsatz für den Welpentrainer

Trouble Teenies auf 4 Pfoten - Einsatz für den Welpentrainer

Alle 2 Staffeln und Folgen