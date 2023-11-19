Zum Inhalt springenBarrierefrei
Trouble Teenies auf 4 Pfoten - Einsatz für den Welpentrainer

sixxStaffel 3Folge 5vom 19.11.2023
Trouble Teenies auf 4 Pfoten - Einsatz für den Welpentrainer

46 Min.Folge vom 19.11.2023Ab 6

André Vogt lernt Boxer Bobby kennen: Entspannt mit ihrem Hund Joggen ist für Besitzerin Katinka eine Traumvorstellung. Allerdings wird für die passionierte Läuferin jede Joggingrunde mit dem zweijährigen Boxer zur Zerreißprobe, denn Selbstbeherrschung ist bei ihm definitiv nicht vorhanden. Katinka wird regelrecht angegangen und angesprungen, ein Verhalten, das zu ernsthaften Verletzungen führen kann. Der Hundetrainer eilt Hund und Frauchen zu Hilfe.

