Debüt auf der Straße - Bettina fährt mit einem KippladerJetzt kostenlos streamen
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 1: Debüt auf der Straße - Bettina fährt mit einem Kipplader
89 Min.Folge vom 05.01.2025Ab 12
Jana ist wieder unterwegs zwischen Deutschland, Österreich und Italien. Diesmal kämpft die Chaos-Queen mit dem Münchner Stadtverkehr. Auch für Bettina steht heute ein Debüt an: Zum ersten Mal fährt die Lkw-Fahrerin mit einem Kipplader! Zwischen ungewohntem Fahrgefühl, riskanten Manövern auf Deutschlands Autobahn-Baustellen und ihrem Ehemann-Navi Rüdiger bleibt wirklich kein Auge trocken!
Weitere Folgen in Staffel 15
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Alle 16 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins