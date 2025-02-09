Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Achtung Ladung! Jessy kommt in Frankreich an

Kabel EinsStaffel 15Folge 6vom 09.02.2025
Achtung Ladung! Jessy kommt in Frankreich an

Achtung Ladung! Jessy kommt in Frankreich anJetzt kostenlos streamen

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Folge 6: Achtung Ladung! Jessy kommt in Frankreich an

88 Min.Folge vom 09.02.2025Ab 12

Auf dem Nürburgring angekommen hat Trucker Babe Julia die Gelegenheit, alle Fahrzeuge aus der Nähe zu betrachten: Der größte Truck-Treff Europas bietet wirklich alles, was das Herz begehrt! Währenddessen hat es Frohnatur Jessy nach Frankreich geschafft: Doch beim Öffnen ihres Anhängers kommen ihr unerwartet Pakete entgegen.

Weitere Folgen in Staffel 15

Alle Staffeln im Überblick

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Kabel Eins
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Alle 16 Staffeln und Folgen